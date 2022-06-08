【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】第19屆金聲獎校園廣播節目競賽入圍名單出爐！國立臺灣藝術大學廣播節目入圍7件最多，在六類廣播節目都有作品入圍（不包括廣告及高中組），其中《單元節目獎》還入圍2件；世新大學則是廣播節目入圍4件，但另有廣播廣告入圍4件，節目加廣告入圍最多。

由國立教育廣播電臺主辦的金聲獎，為國內知名校園廣播節目競賽活動，深獲校園師生重視，本屆競賽共計有29所大專校院及35所高中職校學生角逐 8 類獎項，總參賽件數 294 件，有40 件入圍作品。預定7月4日（星期一）於「教育電台聲動全世界」臉書專頁公布得獎名單。

評審團認為本屆入圍作品具有很高的創意，不乏令人驚豔作品，且從作品中發現同學們關懷社會含括長照、運動員心理健康等議題，教育專題也將海洋環境保護納入創作，亦有已具備專業水平的電子音樂創作等等，創意及實力值得讚賞。此外，評審老師特別勉勵同學，加強節目企劃的執行能力，包括口語、劇本、音樂及音效等運用缺一不可，如何將腦中的構想具體落實，每個環節紮實學習，並確實到位，才能成就好的廣播作品。

本屆入圍作品將於 6 月 10 日起，於教育電臺「金聲獎專區」及Channel+網站同步開放，提供有興趣學生觀摩學習。預定 7 月 4 日（星期一）中午12時於「教育電台聲動全世界」臉書專頁網路直播，公布得獎名單，歡迎觀看直播為入圍學生加油鼓勵。相關活動最新訊息，請至國立教育廣播電臺「金聲奬專區」查詢。