街口投信8日召開董事會，董監事全面改選，董事長由金德威接任。街口投信董座近二年異動頻仍，2020年街口金融科技董事長胡亦嘉擔任「街口投信」代理董事長期間，因涉追募基金配售不公遭檢調約談，而後來接任的王律傑也涉案其中，後以200萬元交保，並在2022年4月20日忽請辭。

就街口投信重訊公告，此屆新任董監事任期為2022年6月8日至2025年6月7日，新任董事包括：國票證券、街口金科法人代表人王皓正、街口金科法人代表人金德威、街口金科法人代表人陳志睿、晶亮投資有限公司法人代表人邱正弘。監察人則為林芷卉、何艾芸。

新任董事選任時持股數為：國票證券6,468,000股、王皓正8,085,000股、金德威8,085,000股、陳志睿8,085,000股、邱正弘：6,144,600股。

街口投信為了「台版託付寶」服務屢槓金管會，也導致近二年公司高層動盪不安。原董事胡亦嘉在2020年7月底時經董事會選任為董事長，但在2020年9月29日時被金管會宣布9月30日起解除董事職務，之後董事長就一直懸缺一月，後在2020年11月2日舉行股東臨時會，重新改選董監事，並選出高雄陳家的川圃投控之法人代表人王律傑為董事長。

然而2022年3月，街口金融科技董事長胡亦嘉，因2020年擔任「街口投信」代理董事長期間，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF時配售不公，未公平對待投資人，初估不法獲利約9,000萬元，涉嫌《刑法》背信罪。

檢調在2022年3月24日兵分8路搜索，不只約談胡亦嘉、胡妻莊郁琳、街口投信董事長王律傑也是搜索對象之一，檢方訊後諭令莊郁琳以50萬元交保、王律傑200萬元交保、涉嫌人楊立偉100萬元交保。王律傑也在今年四月請辭。