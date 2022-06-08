誠品信義店是否能夠續租備受各界關注，統一今（8日）召開臨時董事會，公告取得統一國際大樓商場22.9861%持分，外界解讀明年底不續租可能性大增。誠品今晚發布千字聲明稿，嚴正澄清尚未收到房東代表人統一企業任何正式回應，並提到給予誠品生活一個公平考試的機會。

第一、誠品信義店17年前以當時高於同業之固定租金與營收抽成(保證營業額 50億抽成 9%) 承租信義店，18 年付租達 80 億元，即使疫情嚴重時期，統一對於降租始終「礙難同意」，誠品生活亦持續穩定付租。

第二、2020 年 10 月統一發函各家房東公司，在誠品生活已先提出保證營業額 50 億抽成 9%、加計停車場合計 4.7 億，後來增加至 4.8 億的條件下，統一卻提案其關係企業以保證營業額30億抽成 8%、未計停車場租金合計2.4 億承租信義店現址。統一關係企業相較誠品生活所提續租條件，十年內將使所有房東固定租金短少達 24 億元。

第三、誠品提出的續租條件是 50 億內不論營收為何，均保障房東收取高額固定租金至少 4.8 億。

統一關係企業則以誠品生活支付的一半固定租金2.4億作為固定租金，即使其營業額達50億，年度累計租金合計仍落差本公司至少3000萬。營業額超過50 億之外的部分，誠品提出之抽成條件亦優於統一關係企業。

誠品表示，始終不願觸及上述議題，然而礙於所謂匿名消息人士之放話舉動所造成的不實轉載，已嚴重損及本公司相關合作夥伴之認知，必須澄清如上。

另外，誠品特別說明：

誠品信義店房東組成中，有四家皆為上市公司，包含統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設，租賃合作緣分雖無法強求，結果盼盡可能照顧多方面有形及無形權益，過程與法理上則應符合上市公司之公司治理與股東權益。

誠品信義店每年人流量 1200 萬人次、合作中外文出版社 4500 家、合作品牌專櫃數百家。房東續約與否之通知時間，應本於情勢變更與誠信原則為之，此事對於所有顧客與經營者意義重大，才得有時間準備因應，如今眾所關注原因即為此。

誠品生活兩年前已著手進行多重推演與準備，若信義店續租爭取未果，目前在信義計畫區雖無同等量體之備案，但有其他選項方案，並將以未來二年內已簽約之北中南三家大型新展店傳承增益。

信義店取得成本高昂，以致統一關係企業自身亦僅願意以誠品生活固定租金之半價承租，誠品期許保留誠品信義店獨特的文化場域價值，是誠品信義店持續熱情積極爭取續租之主因，爾後續約與否，對誠品生活財務與營運不會構成重大影響。

誠品再次強調，為避免不實流言之散布，願以公開透明的方式進行租賃條件比較，謹請統一等上市公司願意正視並維護廣大股東權益，願意再次考慮全球最大繁體中文書店存在之社會效益，給予誠品生活一個公平考試的機會。

這是誠品生活對於上述廣大顧客、出版社與品牌廠商所有合作夥伴應努力盡到的責任，敬請統一企業、統一超商、台南紡織、太子建設四家房東公司予以考慮。