昔日「擋泥板女神」、「玉女掌門人」方文琳熱愛運動，即便年過半百，外型依舊保養得宜。昨（7日）她初次挑戰空中瑜伽，各種動作都能輕鬆上手，56歲的體態也跟著曝光，勻稱、結實的線條獲得網友盛讚。

時常在臉書分享生活的方文琳，昨（7日）發文表示已關注空瑜這項美麗的運動數年，因體質易暈遲遲不敢學，後來她養成運動的習慣，暈眩的症狀減輕不少，又看到星友廖峻的二姐開相關課程，決定挑戰自己。

方文琳7日上完第一堂課，便把學習空瑜的照片PO網分享，可以看到她穿著運動內衣和韻律褲，在掛布上擺出各種高難度的動作，就像空中飛人般優美，且體態結實、柔美，幾乎找不到一絲贅肉，完全看不出已56歲。方文琳透露多虧平常有在運動，所以滿快就上手，只是不太習慣掛布摩擦肌膚的一點疼痛，但還是很喜歡，會繼續學習，未來更熟悉以後會再拍影片跟大家分享。

此文一出，演藝圈星友張勛傑留言直誇：「猛猛的」，方文琳巧妙地回覆：「爽爽的」，其他網友也紛紛稱讚：「第一次就這麼強也太厲害了吧」、「哇！好優美喔」、「偶像是被什麼事耽誤的奧運體操金牌選手嗎」、「線條好漂亮喔」、「身形也超好的！完全凍齡美女來的」。