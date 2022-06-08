民主進步黨8日召開中執會，會中通過公告今年直轄市議員提名。其中，台南市議員第一選區參選人蔡宗翰，初選期間疑涉違反黨內規定，經會中討論後移送中評會調查、裁決，暫緩提名公告。對此，蔡宗翰晚間發表聲明，表示「深表遺憾」。

蔡宗翰指出，台南市第一選區議員初選是依照民進黨黨內初選規範及規則所進行，以公平公正公開的方式產生，針對黨內同志劉米山公開指責人使用「詐術」贏得初選，實為沈重，也與事實相違背。

蔡宗翰說，此次初選過程中他所做的一切競選事項，皆符合民進黨初選廣告禁止事項之規定，民進黨一向鼓勵青年參與政治，這是一直以來的優良傳統，也是延續台南、甚至全台青年參政的兢爭力的作法。

蔡宗翰強調，為了捍衛台南第一選區選民所做的初選結果，也將採取相關救濟程序，不僅是為還給他清白，也盼能因此以正視聽。

初選落敗的現任市議員劉米山表示，尊重中執會決定，靜候下周中評會的調查結果。