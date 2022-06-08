The back page: GREED JACKET https://t.co/cD9X0VwaUt pic.twitter.com/UCz5CI7zxV — New York Post Sports (@nypostsports) June 7, 2022

高球名將「左手怪傑」菲爾米克森（Phil Mickelson）因為高調叛離PGA、抱著大紅包跳槽LIV而引起爭議。米克森的爛賭可謂臭名遠揚，據傳他單單在2010年至2014年之間就輸掉了4000萬美元（新台幣11.9億）。這回米克森跳槽LIV，外界就挖苦他是為擺平賭債才被LIV收買，直到米克森公開發文澄清。

米克森聲明提到，他加入LIV是考量到在他職業生涯的這個階段（51歲），他想在工作與生活取得平衡。相較於PGA的72洞，LIV只要打54洞（LIV就是羅馬數字的54），賽事也比較少。

接著米克森坦承自己的賭博惡習，「我必須指出，我的賭博已經到了漫無節制的地步，這很丟臉，我接受過數百小時的治療。賭博打從我有記憶以來就一直存在我的人生中，但是在大約10年前達到最糟的程度。」

這算是承認外界的一部份傳言，不過米克森說他未受賭債影響，「賭博只是一連串的糟糕決定，沒有威脅到我的財務狀況。」

外媒報導LIV付給米克森的大紅包將近2億美元（新台幣59億），還嘲笑他「綠夾克（Green Jacket）」變成了「貪婪夾克（Greed Jacket）」。米克森PGA生涯獎金9460萬美元是史上第2，僅次於老虎伍茲（Tiger Woods），代言費估計也賺了數億美元。