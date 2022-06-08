台新金控公布5月自結稅後淨利4.0億元，累計前五個月稅後淨利30.6億元，每股稅後淨利（EPS）0.21元。

台新金控表示，子公司台新銀行5月稅後淨利7.6億元，累積前五個月稅後淨利47.4億元，主要是核心業務獲利動能穩定，資產品質維持穩健，截至5月底逾放比0.11％，備抵呆帳覆蓋率為1,192.28％。

台新證券5月稅後淨損0.7億元，因證券市場指數波動大，及交易日均量較上月減少，分別使營業證券處分利益下降，及經紀相關手續費收入減少。累計前五個月稅後淨利1.8億元，主要是國際情勢變動、證券市場指數波動大且成交量較去年減少，使經紀手續費收入、營業證券處分及評價利益皆較去年下滑。

台新人壽5月稅後淨損2.2億元，主要是5月下旬新台幣急速升值，導致5月兌換損失增加，累計稅後淨利12.6億元，因投資資產配置調整實現處分利益，及今年度新台幣貶值影響致兌換利益增加，整體獲利表現優於同期。