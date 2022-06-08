Omicron肆虐本土，但超過99%人無症狀，衛福部長陳時中鬆口可能在7月從第五類法定傳染病降至第四類，對此前國健署署長邱淑媞在臉書喊話「萬萬不可」，更指控南韓死亡人數造假，台灣一堆笨蛋被騙。

邱淑媞在臉書PO文「Omicron可以降級嗎？來看看美國與南韓死得有多慘！」，她指出，Omicron在今年一月是美國25歲至84歲人們的頭號死因，超越各類癌症、心臟病、中風或車禍，第一名死因若可以降級，那車禍、闖紅燈也不用抓了。

邱淑媞強調Omicron絕對不是流感，更指控南韓死亡人數造假，她指出，南韓疫情發展到一半時，就已經有額外2萬人死亡，但他們政府把染疫死亡者歸類到原本的疾病死亡，例如癌症或中風，導致正面上的死亡人數低於千分之一，還騙到台灣一堆笨蛋。

邱淑媞說，南韓這波疫情，從去年11月29日到今年3月27日，超額死亡人數2萬1001人，高峰落在3月25日，估算下來整波疫情超額死亡將會有4萬2000人，依照人口比例換算，包括帳面數字與黑數，台灣也至少會有1.9萬人超額死亡，如果把疫苗接種率算進去，台灣很可能會突破2萬人。

邱淑媞補充，南韓確診率34.6%，若台灣實際感染率僅為南韓一半，死亡數字則落在1萬人左右。

邱淑媞痛批，造成重大傷亡的傳染病，竟然可以因為政府連臨終處置都懶得管，就來降級，導致更多死傷，製造更多悲劇，簡直莫名其妙。