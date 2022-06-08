這種「侮辱」方式有效嗎？有網友在臉書分享亂停車處理方式，從照片中可見桃園某住家門前道路被劃設紅線，有輛休旅車直接停在住家前土地上，文中也寫到旁邊就是停車場，該車輛車頂被放了1元及10元硬幣共90元，也放上張紙條寫著「沒錢停車喔」，原PO也表示「零錢很多不妨幫助沒錢停車的人」，並認為此舉「傷害不高，侮辱性極強」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳2張照片，照片中有輛休旅車見一旁道路都是劃設紅線，便直接停在桃園某住家前方土地上，另一張照片則是該休旅車車頂，其車頂被放了1張紙條寫著「沒錢停車喔」，並在紙條上放上10枚1元硬幣，以及8枚10元硬幣，共90元；原PO也在貼文寫下「傷害不高，侮辱性極強」，並認為旁邊就是停車場，零錢很多不妨幫助沒錢停車的人。

有男子因為住家前遭亂停車，便拿了零錢放至在該車輛車頂，並留下紙條寫著「沒錢停車喔」。（翻攝自爆廢公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「報警開單或拖吊不是更美好」、「錢拿走會不會反告侵佔」、「很多人有錢買車，沒錢停車，錢都繳車貸去了」、「車上的1元終於有去處了」、「學起來」、「羞辱到一個極致，哈哈」、「刺激到心坎裡」、「沒錢付停車費就不要開車」。

另外也有網友開玩笑認為，此舉方式根本無法「侮辱」到車主「這種侮辱方式，我願意」、「笑死，拿完錢天天來停」、「他會不會要求你侮辱他1000次」、「對他來說是賺到以後他會常停那的」、「麻煩再污辱我100次」、「這招沒用啦！想被羞辱的人在排隊呢」。