行政院長蘇貞昌今天表示，網路上充斥許多關於「8400億特別預算花到哪裡去」的謠言和錯誤訊息，行政院要特別澄清說明，自2020年疫情爆發以來，政府已經投入7328億作為防疫、紓困、振興之用，而且任何一筆支出，都會受國會監督。

蘇貞昌今晚在臉書指出，在疫情期間，已經有超過1511萬人次領到政府發放的現金紓困；而觀光旅遊、餐飲、會展、服務業等相關產業也有相應紓困措施，政府發放的三倍券、五倍券，各自都有超過2300萬人領到，並且在短時間內投入消費，有效振興國內經濟。

立法院日前通過，紓困振興特別條例再延長一年，行政院表態暫無追加預算的規畫，剩餘的1065億特別預算，將做為持續購買防疫物資、振興和融資保證之用。

蘇貞昌說，全世界遇此百年大疫，政府與防疫團隊竭力防疫，同時維持經濟正常運作、將疫情衝擊降到最低，讓台灣經濟能在全球各國中表現優異。請民眾多注意各群組影片、圖卡的查證，不要誤傳了假訊息。