新加坡表示，今年的登革熱疫情非常嚴重，目前已超過11,000例，遠超過去年的5,258例，已進入「登革熱緊急情況」，必須加強公共衛生。然而，過早出現的登革熱疫情，警示著愈來愈早熱的氣候。

CNN報導，專家警告說，這不只對新加坡是嚴峻的公務衛，對世界其他地區也是如此，因為全球氣候的變化，意味著此類疫情在未來幾年可能會變得更加普遍。

登革熱是全球傳染人數最高的傳染病之一， 是由病媒蚊而傳播，會引起類似流感的症狀，例如高燒、劇烈頭痛和身體疼痛，在嚴重情況下，會出現出血、呼吸困難、器官衰竭甚至死亡。

專家說，最近的極端天氣使新加坡的疫情變得更糟，炎熱天氣與午後雷陣雨，都使病媒蚊的滋生速度極快。

世界衛生組織 (WHO) 在1月份的全球登革熱報告中說：「有100多個國家都有登革熱流行，在過去 50 年中，傳染率增加了 30 倍。隨著疾病蔓延到新地區，不僅病例數量在增加，爆發性傳染也在發生。」

根據WHO的數據，2019年全球出現創紀錄的520萬起登革熱重症病例，在亞洲造成數千人死亡。當年在菲律賓就有數百人致死；在孟加拉，醫院曾因登革熱而人滿為患，甚至在阿富汗也出現該國的首次病例。

新加坡最嚴重的登革熱疫情發生在2020年，有35,315個病例，造成28人死亡。今年的病例數已經不尋常的陡升，才剛到6月，已出現11,670 起登革熱病例，其中10%的病例屬於重症，需要住院治療。由於夏季才剛剛開始，醫學專家擔心，今年的病例數有可能再次突破2020年的舊紀錄。

杜克-新加坡國立大學醫學院的傳染病專家 Ruklanthi de Alwis 說，新加坡的登革熱激增，有著多重因素，首先就是溫暖潮濕的天氣，另外還有一種新的病毒株。

氣象科學家Winston Chow警告說，最近 5 月份的氣溫，已達到36.7度，創下歷史新高。高溫造成熱帶病媒蚊的易於發生，他說：「持續的極端天氣，為蚊子創造了完美的繁殖條件。」