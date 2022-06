前女神主播侯佩岑嫁作人婦後較為低調,偶爾出席代言活動小露性感,凍齡顏值身材依然讓外界驚艷不已。日前她曾以淡妝展現氣質,詮釋「女人不能靠臉活著」的人生體悟;侯佩岑昨(7日)出席活動穿著一身鮮紅草莓色洋裝,胸前超辣深V幾乎開到肚臍,當場被鎂光燈瘋狂轟炸。

侯佩岑昨(7日)出席資生堂150週年活動,雖然身旁有鮮肉男神婁峻碩陪伴,但曾被譽為「台灣第一美女主播」的她,以一襲深V鮮紅套裝搶盡風采,讓媒體鎂光燈幾乎忘了帥哥的存在;只見侯佩岑胸前V領開到肚子,紅底白點設計有如鮮嫩可口的草莓,罕見露出的雪白UU呼之欲出,與臉上甜美微笑形成強烈反差,搭配美腿雪肌當場成為快門殺手,不愧是當年與「第一名模」林志玲齊名被寫入《我愛台妹》歌詞的美女。

絕美畫面一出,已引得藍勾勾好友們讚嘆連連,Sandy吳姍儒驚呼:「仙女姐姐真的是不要太美」,李詠嫻回:「我愛這件洋裝!這位媽媽妳看起來超辣!」;粉絲們也被她電到眼睛狂冒愛心:「豪美豪美」、「這好讚喔」、「很兇啊!」、「美少女」、「天啊~美到我看到脫窗。佩岑妳這樣不行」、「女神」、「難得露很多」、「最愛的佩岑」、「姐 美呆了」、「超爱主播的側臉」,好評如潮。

在去年蕾宏大戰期間,侯佩岑幾乎從未公開表態或針對相關問題發言,但後來她曾在IG限動發文表示,「You did the best you could today,and that is good enough.(妳已經努力做到最好,一切就已經足夠了)」,似是在對好姊妹李靚蕾加油打氣。而與大小S、汪小菲都是好友的她,被問到近來網上掀起的風波,侯佩岑則說:「我都會祝福,他們都是好人,都希望他們可以找到平安跟幸福」,展現她高EQ溫柔包容的一面。