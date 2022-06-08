前女神主播侯佩岑嫁作人婦後較為低調，偶爾出席代言活動小露性感，凍齡顏值身材依然讓外界驚艷不已。日前她曾以淡妝展現氣質，詮釋「女人不能靠臉活著」的人生體悟；侯佩岑昨(7日)出席活動穿著一身鮮紅草莓色洋裝，胸前超辣深V幾乎開到肚臍，當場被鎂光燈瘋狂轟炸。

侯佩岑昨(7日)出席資生堂150週年活動，雖然身旁有鮮肉男神婁峻碩陪伴，但曾被譽為「台灣第一美女主播」的她，以一襲深V鮮紅套裝搶盡風采，讓媒體鎂光燈幾乎忘了帥哥的存在；只見侯佩岑胸前V領開到肚子，紅底白點設計有如鮮嫩可口的草莓，罕見露出的雪白UU呼之欲出，與臉上甜美微笑形成強烈反差，搭配美腿雪肌當場成為快門殺手，不愧是當年與「第一名模」林志玲齊名被寫入《我愛台妹》歌詞的美女。

絕美畫面一出，已引得藍勾勾好友們讚嘆連連，Sandy吳姍儒驚呼：「仙女姐姐真的是不要太美」，李詠嫻回：「我愛這件洋裝！這位媽媽妳看起來超辣！」；粉絲們也被她電到眼睛狂冒愛心：「豪美豪美」、「這好讚喔」、「很兇啊！」、「美少女」、「天啊~美到我看到脫窗。佩岑妳這樣不行」、「女神」、「難得露很多」、「最愛的佩岑」、「姐 美呆了」、「超爱主播的側臉」，好評如潮。

在去年蕾宏大戰期間，侯佩岑幾乎從未公開表態或針對相關問題發言，但後來她曾在IG限動發文表示，「You did the best you could today,and that is good enough.（妳已經努力做到最好，一切就已經足夠了）」，似是在對好姊妹李靚蕾加油打氣。而與大小S、汪小菲都是好友的她，被問到近來網上掀起的風波，侯佩岑則說：「我都會祝福，他們都是好人，都希望他們可以找到平安跟幸福」，展現她高EQ溫柔包容的一面。