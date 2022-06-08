國民黨KK政線8日以高雄確診數多日高居全國第一，批評高雄巿長陳其邁自大自信，須為防疫失敗負最大責任，民進黨高雄巿議員邱俊憲則反問「KK政線打臉台中新北防疫成果？」高雄的國民黨議員們，母湯啦。

邱俊憲PO文說，KK政線這樣是在為難同黨的新北市長跟台中市長嗎？不要見樹不見林，單看確診人數就論斷陳其邁主政的高雄防疫失敗？那今天台中市的人數超越新北、高雄，是代表台中重大挫敗？長時間確診人數都在全國之冠的新北市，以國民黨議員的標準，侯市長不就是一敗塗地？！這樣的比較標準，高雄國民黨議員們，會不會是在打臉漢子跟燕子呢？

邱俊憲表示，在傳染病防治上，大家持續觀察盛行率，目前高雄仍不到9％，相較於新北市已大流行超過17％的嚴峻，數周前，巿長陳其邁就不斷提醒，高雄疫情高原期會晚幾周。

因此目前高雄的狀況，這是在預測的波段之中，但在國民黨議員們的眼中，就被簡化抹煞成陳其邁防疫失敗，這不只是急於粗糙政治操作，更是惡意抹煞許多持續投入防疫無名英雄的努力。國民黨卻只是來做數字上的比較，來做政治攻擊的工具，這不只是可惡，更是可悲。

邱俊憲也建議，國民黨議員們的政治攻擊與口水，還是多花點時間去了解一下每天專家學者會議建構下的高雄防疫防線措施，這才是高雄市民重視的。

綠營人士指出，其實陳其邁對於防疫向來不居功，身段也柔軟，即使是國民黨，肯定邁巿府防疫的也大有人在。