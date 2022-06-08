618網購盛事即將來臨，「六福美饌」美食網站也趁著購物熱潮將於6月13日至6月24日推出「618年中慶」超狂優惠，其中椒麻鮪魚乾鍋、鴻運干貝米糕、暖心胡椒鴨、魷魚螺肉蒜、水煮牛麻辣鍋等功夫菜，原價599元至899元間，限時均一價499元，最高55折起，盼吸引想搶便宜吃美食的民眾大買一波。

民眾必搶限時驚爆專區，每道皆為製程繁複的功夫菜，每道只要499元。其中的「魷魚螺肉蒜」將滿滿的魷魚、螺肉以小火煨煮，鎖住食材的鮮甜，搭配蒜苗、排骨酥、芹菜和香菇等配料，唰嘴暢快一直吃不停；「鴻運干貝米糕」集結各式食材及干貝絲的鮮甜滋味，口味富層次；重麻、重辣的饕客們則推薦「椒麻鮪魚乾鍋」，可大口咬下飽滿細緻的鮪魚，感受麻辣又鮮甜的美味。

「暖心胡椒鴨」嚴選國產鴨隻熬製醇厚湯頭，以白胡椒提味，胡椒香氣撲鼻而來，搭配甜Q有嚼勁的鴨肉品嘗，令人回味無窮；5星飯店主廚設計的「水煮牛麻辣鍋」，以青花椒、朝天椒、大紅袍花椒、燈籠椒等多種辣椒入鍋，重現正宗四川麻香辣帶勁的口味，選用中美洲牛肉，先醃後煮讓牛肉充分入味，征服許多嗜辣者的胃。

「暖心胡椒鴨」嚴選國產鴨隻熬製醇厚湯頭，以白胡椒提味。（六福旅遊集團提供）

另外，還有許多經典料理也都有優惠，最低價199元起，像是最熱賣的頤園酸梅湯、關西仙草茶、蜜汁叉燒酥、酸白菜火鍋湯、醃篤鮮火鍋湯、尊品佛跳牆、黑蒜烏骨雞湯等。除了優惠，六福美饌也推出滿額贈購物金的活動，選購「618年中慶」內商品滿1000元就送100元購物金，滿2000元贈250元購物金，最高為3000元贈350元購物金，於各項商品出貨後回饋至帳戶。