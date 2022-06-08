德國警方說，柏林西區一條人潮熙來攘往的購物大街今天發生汽車衝入人群事件，造成至少1人死亡，10多人受傷，其中5人性命垂危。

路透社報導，警方表示：「據信一名男子開車衝入人群。目前還不清楚，這是意外或是蓄意行為。」警方還表示，這名男子當場已被拘留。

法新社報導，警方發言人表示，這名男子駕車衝進購物人潮熙來攘往的陶恩齊恩大街（Tauentzienstrasse）上一家商店，撞毀商店的玻璃櫥窗。

德國畫報（Bild）報導，這名男子當時駕駛一輛雷諾（Renault）小汽車。

路透電視的畫面顯示，大批消防人員和救護車在現場，緊急救援人員抬著空擔架待命，一旁是戰時受損嚴重的柏林著名地標之一威廉皇帝紀念教堂（Gedaechtniskirche）。

在今天事發地點附近，2016年12月19日一名和激進組織伊斯蘭國（Islamic State ）有關聯、在德國尋求庇護失敗的突尼西亞人艾姆里（Anis Amri）劫持一輛卡車，將卡車司機殺害後，開著卡車衝入耶誕市集，造成12人死亡，數十人受傷。