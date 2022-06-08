氣象局8日晚間發布17縣市大雨特報。（氣象局）

今（8）日受鋒面影響，各地都有降雨，中央氣象局晚間再發布17縣市大雨特報，今晚至明（9）日台灣西半部及澎湖地區有局部大雨發生的機率。台灣受滯留鋒影響，陣陣雨勢的天氣將持續至周六，下周一有望重迎晴朗好天氣。

氣象局表示，明天（9日）鋒面仍在台灣附近徘徊，北部及東北部天氣稍涼，西半部有陣雨或雷雨，易有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，低窪地區仍應防範積水或淹水，山區也請注意坍方、落石的風險。

氣溫方面，明天北部及東北部舒適稍涼，低溫約22、23度，其他地方低溫24至26度，預測高溫在北部及宜、花約27、28度，其他地區可達30至32度，體感較溫暖微熱。

8日、9日定量降水預報圖。（氣象局）

周五（10日）鋒面逐漸北移及西南風影響，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率，東半部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

周六、下周日（11日、12日）鋒面位於臺灣北部海面及西南風影響，仍有殘餘水氣，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，雨勢逐漸趨緩，空檔增加，其他地區亦偶有局部短暫陣雨或雷雨，各地氣溫逐漸上升。

下周一至下周三（13日至15日）太平洋高壓增強，鋒面北抬至長江流域，臺灣附近轉為西南風環境，各地體感溫暖偏熱，降雨剩下迎風面的中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣型態。

16日至18日偏南風到西南風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。