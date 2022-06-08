上海疫情回落並全面解封後，出現「報復性離婚」現象，多區民政局的離婚預約名額緊張，一個月內的名額已滿。其中，徐匯區婚姻登記服務中心平台上，離婚預約的日期已開放到7月7日，一天開放的離婚預約登記額度是12對，徐匯區離婚預約僅7日尚餘5個名額，其他日子名額都已滿。

奉賢區婚姻登記中心負責人則透露，疫情期間估計有200多對夫婦離婚登記順延，各人日期計算都不相同，中心正一一以電話通知他們，「因為剛剛開放，根據疫情防控要求，各婚姻登記中心嚴格控制現場登記人數，並實行預約登記，同時暫停婚姻登記頒證和線下婚姻家庭輔導服務。」

業內人士分析，由於當地封城兩個月的期間的結婚及離婚需求釋放，故出現短時間內集中申請的現象；中國新推出的《民法典》規定，辦理離婚登記前需有一段冷靜期。不少欲離婚的夫婦亦在封城期間，遇到計算冷靜期的問題，徐匯區婚姻登記中心相關人員表示，有些人3月前遞交了離婚申請，一個月冷靜期過後，便需要諮詢領取領離婚證事宜，「不僅離婚著急，還有很多人急著結婚。」