超馬好手林義傑（中）被檢警懷疑涉嫌包攬訴訟案件遭搜索約談，8日晚間以20萬元交保。（姚志平攝）

知名的極地超級馬拉松好手林義傑，因其經營的義傑事業等2家公司，遭檢舉涉嫌非法包攬訴訟事務，台北地檢署8日指揮保二總隊，兵分2路搜索義傑2家公司並以被告身分約談林義傑及2家公司代表人許仁泰、邱姓職員3人；檢察官訊後，依違反律師法及刑法包攬他人訴訟罪諭令林義傑20萬交保、許仁泰10萬元交保，邱男6萬交保。林義傑交保後，向媒體表示，他是做正義的事，卻被列為嫌疑犯，覺得有人在「查水表」。

林義傑說，「我做正義的事情，被列為嫌疑犯，我覺得是件很糟糕的事情」，還說「我想有人在『查水表』，就查吧」，林義傑強調「我沒有做錯事，我沒有做違法的事情，謝謝大家，大家不用擔心」。

媒體問林義傑，整件事感覺像查水表、秋後算帳嗎？ 林說：「感覺就是啊！」，他說，他覺得在比例原則上有很大問題，他又不是吸毒犯，又沒有殺人放火，然後要被各種方式來對待，他做正義的事情，沒有做違法的事情，不怕晚上鬼來敲門，如果要對他人格有所毀滅，對他生活做警告的話，他會認為這是個很糟糕的社會。

檢警接獲檢舉，指林義傑及其旗下員工，均無律師資格，承攬影視公司取締盜版影音的相關業務，另涉嫌以影視公司名義，向檢警提出告訴，林義傑旗下顧問公司與影視公司約定，可從被告支付的和解金中，抽取若干比例的金額作為報酬。檢警認為林義傑等人涉嫌意圖營利，有包攬訴訟的犯意，今發動偵查行動。