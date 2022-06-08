藝人郭書瑤（瑤瑤）演藝事業跨足唱歌、影視、主持等，都有不錯表現，近年憑著精湛演技，在影視界表現亮眼，不過私底下愛跳舞的她，常在社群分享熱舞影片，每次都能引來網友目光，近日她以「東京甩尾」主題曲跳了一小段舞，雖只有短短近60秒，仍讓粉絲興奮不已。

郭書瑤發文寫下：「Tokyo drift，不會飆車就跳舞，我有甩尾魂，太愛這首歌啦」，還表示希望有一天可以去東京跳，她也示範兩種版本，一種是綁馬尾，一種是把頭髮放下來，讓她直呼「頭髮綁跟放感覺不一樣捏？！」

郭書瑤曬出熱舞後的香汗淋漓照。(圖／取自郭書瑤IG)

只見她在曬出近1分鐘的影片中賣力熱舞，穿著綠色運動背心搭緊身褲的她，好身材也隨之晃動，她也在限時動態曬出跳舞後香汗淋漓的近照，邪惡視角讓她渾圓美乳呼之欲出，畫面相當性感。

其實，瑤瑤之前就穿著運動內衣爬象山，沿途欣賞台北夜景，還被同行閨蜜楊晴拍下辣照，讓網友都直呼太辣了。不過已單身2年的她，之前受訪被問到感情的事，她也坦言雖然身邊親友都積極幫她介紹對象，但她表示：「且走且看，把自己過好比較重要」。