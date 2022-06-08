這兩年多來疫情肆虐全台，目前每日死亡個案也不斷攀升，凡是確診者往生，殯葬人員就得全副武裝上陣處理。高雄市立殯儀館從今年6月1日起，將空間最大的景行廳作為法定傳染病的臨時冰櫃，雖然不一定是染疫，但相關人員不諱言近日確診高峰，送進來的應該都是確診者，目前先維持該運作流程，若需要再進行調整。

高雄市立殯儀館之前規畫將確診死者冰櫃集中在法事間，但因為較小間，殯葬業者入殮不方便。從6月1日開始，將高雄巿立殯儀館中空間最大，約有200多坪的景行聽，挪作為法定傳染病的臨時冰櫃，固定冰櫃區保留給一般死者使用，將兩者間有區隔，對工作流程及外觀感都好，每天下午4點集中火化。依目前量能有27組備用電源，萬一真的有需要，可以擴充到50組。

巿殯透露，現在收到要火化的，不一定是確診者，可能會有其他的法定傳染病會通報進來必須優先處理，但工作人員不諱言，近日進來的，大多是染疫的確診者遺體，因為現在仍是確診高峰，目前先維持這個量能，之後可能再做滾動式的調整。

市立殯儀館現有火化場共18爐，平常以線上預約的方式，1天可燒96具遺體，但其實火化場操作的同仁都已經很資深，原則上現在的狀況是比照「過年前」期間，因應過年時火化場休息，只要民眾有需要，當天進來的遺體，不管晚上8點、9點、10點，即使是深夜都會處理完，以當時的經驗，1天就是約120具至130具的量能。

由於處理過程會接觸染疫者遺體要格外當心，殯葬人員要著全套防護衣，火化場人員也採取高規格防疫，市府也都有準備快篩劑，定期快篩，目前運作都正常。但每日處理一具具遺體，看著家屬只能目送至親，不免讓人感到心情沉重，只盼疫情趕緊過去。