世界鋼鐵協會7日發布《世界鋼鐵統計數據2022》，包含去年主要鋼鐵公司產量排名，前50名榜單中，共有28家中國鋼企上榜。其中，中國寶武鋼鐵集團以1.2億噸的產量蟬聯第一，盧森堡的安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）排名第二。

《21世紀經濟報導》指出，世界鋼鐵協會提供的數據顯示，2021年，全球粗鋼產量19.51億噸，中國粗鋼產量為10.33億噸，佔全球總量的52.9％；當年度中國鋼鐵表觀消費量（apparent consumption）為9.52億噸，佔全球總消費量的51.9％。

報導稱，中國寶武集團2020年粗鋼產能即突破1億噸，在粗鋼產量上超越安賽樂米塔爾，成為世界第一。中國寶武由原寶鋼集團和原武鋼集團聯合重組而成，此後又整合了包括太鋼、昆鋼、馬鞍山鋼鐵和重慶鋼鐵等在內的產能。

去年8月正式與本鋼集團合併的鞍鋼集團，2021年粗鋼產量躍升至5565萬噸，位列全球第三，在大陸鋼企中排名第二。前一年的榜單中，鞍鋼集團粗鋼產量3819萬噸，位列全球第七位，大陸排名第四位，今年排名提升不少。

日本製鐵株式會社排名第四，中國的沙鋼集團排名第五，河鋼集團、建龍集團和首鋼集團依序在榜單第七至第九名，韓國浦項製鐵和印度的塔塔鋼鐵集團（Tata Steel）位居第六位和第十位。

據報告，中國依然是全球最大的鋼鐵生產和消費國，印度、日本、美國和俄羅斯依序為第二至第五名。