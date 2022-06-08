調研機構Canalys在8日公佈2022年第一季大陸雲計算市場報告顯示，雲市場整體保持高增長，首季總體規模達到73億美元，年增長達21％。

新浪財經報導，報告顯示，在市占率方面，大陸互聯網企業龍頭阿里巴巴的阿里雲、華為雲、騰訊旗下的騰訊雲，和百度智能雲共組成的「大陸四朵雲」，市占率合計達78.8％，繼續主導雲市場。

與2021年同期比較，阿里雲和華為雲的市占率小幅下降，但仍達到36.7％和18％的超高市占率。騰訊雲和百度智能雲的市占率則持續上升，分別為15.7％和8.4％。其中，百度智能雲雖然在四朵雲占比最小，但其年增高達43％，以兩倍速跑贏市場平均增速21％。

報告顯示，隨著大陸新基建規劃加快部署，企業數位化轉型需求的日益迫切，市場對雲服務廠商提出新要求。除了對底層雲技術的需求，在數位化轉型的大趨勢下，企業更看重AI技術提供的服務能力和帶給行業的業務創新提速。