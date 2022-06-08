交易案傳聞許久的蘋果新聞網，今日公告完成交接，確定易主，目前傳聞是新加坡人、社交共享平台17Live創辦人潘杰賢以新台幣3億元收購。對此經濟部表示，雖然蘋果新聞網是港資在台分公司，但媒體經營權由外資併購，涉及國安問題，仍會在負責人變更登記時，檢視此案買方有無陸資問題。

根據《大陸地區人民來台投資許可辦法》」，陸資持股採逐層認定，只要任一層持股超過3成即屬陸資。經濟部商業司表示，蘋果在申請公司變更登記後，15日內就要檢附所有文件資料送審，這時會去詳查新的負責人與公司有無陸資問題。

商業司強調，蘋果新聞網是港資在台分公司，雖然不是台灣公司被外資併購，但因為媒體經營權變更涉及國安問題，因此仍須詳查。認定時如涉及到兩岸條例、來台投資許可辦法的解釋等，將會同投審會或陸委會等提供意見。

但只要查沒有陸資身分，買家也沒有違反公司法相關規定，就會准予完成負責人變更。

17Live創辦人潘杰賢先前以新加坡基金收購了最大Podcast託管平台SoundOn，這次傳出是以3億元買下台灣蘋果。