由屏東環保局培訓的潛海戰將在8日「國家海洋日」成軍，51名戰將潛下後壁湖淨海，宣示守護海洋環境的決心。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

由屏東環保局培訓的潛海戰將在8日「國家海洋日」成軍，51名戰將潛下後壁湖淨海，宣示守護海洋環境的決心，同時也號召在地潛水業者共襄盛舉，並結合恆春區漁會環保艦隊進行海漂垃圾打撈作業，一共清出32公斤海洋垃圾。

屏東環保局指出，6月8日是世界海洋日、是台灣第3屆「國家海洋日」，更是屏東潛海戰艦的成軍日，屏東目前招募的潛海艦隊超過700艘，潛海戰將也有169位，有鑑於海底垃圾是最不易清除的海洋廢棄物，環保局特地培訓12名同仁成為潛海戰將，一同加入海底垃圾清除行列。

環保局表示，潛海戰將成軍首日守護海洋的成果非常豐碩，51名戰將特地潛下後壁湖淨海，並結合恆春區漁會環保艦隊進行海漂垃圾打撈作業，一共清出32公斤海洋垃圾，其中一般垃圾23公斤，可回收廢棄物占約9公斤。

縣長潘孟安指出，淨海除達清除海洋廢棄物目的外，更是親身感受海洋廢棄物對環境的嚴重威脅，縣政府為減少海洋廢棄物，不僅對外招募潛海戰將，更從自身做起培訓海洋潛水志工，以實際行動守護海洋，並持續推廣全國首創「海廢帶回‧漁獲自肥」活動。

他說，「海廢帶回‧漁獲自肥」是鼓勵漁民將海上作業產生的廢棄物帶回岸上，以及潛水愛好者從事水下活動時、要隨手帶回所見到的海洋垃圾，這些海廢垃圾都可以拿到23處漁港安檢所兌換屏東在地農產品。

據統計，「海廢帶回‧漁獲自肥」自2月15日起跑至今逾3個月，海廢攜回量已達6500公斤，潘孟安說，盼海洋垃圾汙染從源頭減量，藉由有效減少海洋垃圾的堆積，降低對海洋環境生態的衝擊。