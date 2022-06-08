女星李若彤曾演出《神鵰俠侶》而被網友讚為「最美小龍女」，如今已55歲的李若彤美貌依舊，喜歡健身的她一直維持S型超好身材，日前曬出的「火柴人」身材還曾被粉絲喊「別再瘦了」。李若彤近日在微博曬出一組絕美旗袍照，沒想到寫出的「荳蔻年華」4字卻慘遭網友吐槽。

李若彤近日在微博曬出一組絕美旗袍照，畫面中她穿著一件白色無袖長裙旗袍，旗袍上繡著圓弧形層疊的魚鱗狀紋路，材質效應讓衣服表面呈現微微反光，S型窈窕曲線讓李若彤如同岸上的美人魚，腳踝上綁著一圈珍珠鍊畫龍點睛，搭配綁起的頭髮更顯整體身形修長飄散仙氣。

李若彤的修長身影依然飄仙氣。（圖／取自李若彤微博）

李若彤的S型窈窕曲線如同岸上的美人魚。（圖／取自李若彤微博）

只見李若彤在貼文寫道：「是時候展示你們辛苦鍛鍊了幾個月的好身材了，選一件中意的旗袍，感受一絲江南俊俏，石板路、湖中亭、古樹旁，每一秒都是荳蔻年華。」但就是這「荳蔻年華」4字，竟遭到網路酸民吐槽：「姑姑，荳蔻年華是多少歲？」、「荳蔻年華有點過了」。原來根據成語辭典，「荳蔻年華」是指荳蔻開花的時間，用來比喻女子十三、四歲的年紀，也就是通常都用在青春期的少女身上。

李若彤寫道：「選一件中意的旗袍，每一秒都是荳蔻年華」。（圖／取自李若彤微博）

李若彤用了「荳蔻年華」4字遭吐嘈，本人親自解釋。（圖／取自李若彤微博）

網民的吐槽也釣出了李若彤本尊親自回覆，她說：「兩位同學，這裡我想解釋一下：並不是不知道『荳蔻年華』是指多少歲，我又怎麼可能看起來像十三四歲的小姑娘 (當然我的心態可以是，也一直是）。這裡姑姑是希望大家每一秒都可以擁有最美好的時光，像擁有荳蔻年華一樣」，這番解釋也原是她寫文的本意；許多粉絲看了都直誇：「歲月被姑姑越走越美」、「姑姑的旗袍像美人魚」、「姑姑還是那麼年輕貌美」。