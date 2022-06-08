女星大S（徐熙媛）離婚汪小菲三個月後，火速閃嫁舊愛「酷龍」具俊曄，男方來台1個多月後，目前在南韓工作，但不忘台灣的家人，小S今（8日）在IG表示，姐夫參加劉在錫、曹世鎬的節目，結束後兩人錄一段影片給她，劉在錫還說要請吃飯，小S聽得心花怒放，爽喊：「我是不是要準備進軍韓國啦！」

小S今（8日）在IG發文：「我的姐夫上了我非常喜歡的韓國主持人（劉在錫和曹世鎬）的節目，結束之後他們錄了一段影片給我！我是不是要準備進軍韓國啦！我需要韓文老師」，影片中，劉在錫、曹世鎬對著鏡頭用「你好」的中文向小S打招呼，接著轉換韓文，表達很想見一面的心情，曹世鎬還用英文補充：「please come to Korea, come on come on!」

劉在錫笑說他們的英文不夠流暢，所以不能完整的表達心意，總之很祝福大S和姐夫（具俊曄），我們一定要親自見面，希望那一天趕快來臨；此時曹世鎬再度用英文說：「If you come to korea,together dinner!」直覺性的表達方式令人莞爾一笑，劉在錫連忙再用韓文解釋，並大方地提出邀約：「如果來韓國我們請客！熙娣小姐也跟哥、嫂子一起來韓國，我們會好好招待你們的！」最後再用中文說再見，非常可愛。

具俊曄宣布閃婚20多年前的舊愛大S，隔日便千里迢迢地飛來台灣見新婚妻，與小姨子小S（徐熙娣）互動也很好；短暫停留1個多月期間，除了想受新婚的喜悅，更突破S媽的心房，於離台前與岳母破冰。具俊曄5月初先為工作飛往紐約，結束後再悄悄回到韓國，明（9日）將以「DJ KOO」身分在韓國全州某飯店舉辦泳池DJ秀。