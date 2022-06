女星大S(徐熙媛)離婚汪小菲三個月後,火速閃嫁舊愛「酷龍」具俊曄,男方來台1個多月後,目前在南韓工作,但不忘台灣的家人,小S今(8日)在IG表示,姐夫參加劉在錫、曹世鎬的節目,結束後兩人錄一段影片給她,劉在錫還說要請吃飯,小S聽得心花怒放,爽喊:「我是不是要準備進軍韓國啦!」

小S今(8日)在IG發文:「我的姐夫上了我非常喜歡的韓國主持人(劉在錫和曹世鎬)的節目,結束之後他們錄了一段影片給我!我是不是要準備進軍韓國啦!我需要韓文老師」,影片中,劉在錫、曹世鎬對著鏡頭用「你好」的中文向小S打招呼,接著轉換韓文,表達很想見一面的心情,曹世鎬還用英文補充:「please come to Korea, come on come on!」

劉在錫笑說他們的英文不夠流暢,所以不能完整的表達心意,總之很祝福大S和姐夫(具俊曄),我們一定要親自見面,希望那一天趕快來臨;此時曹世鎬再度用英文說:「If you come to korea,together dinner!」直覺性的表達方式令人莞爾一笑,劉在錫連忙再用韓文解釋,並大方地提出邀約:「如果來韓國我們請客!熙娣小姐也跟哥、嫂子一起來韓國,我們會好好招待你們的!」最後再用中文說再見,非常可愛。

具俊曄宣布閃婚20多年前的舊愛大S,隔日便千里迢迢地飛來台灣見新婚妻,與小姨子小S(徐熙娣)互動也很好;短暫停留1個多月期間,除了想受新婚的喜悅,更突破S媽的心房,於離台前與岳母破冰。具俊曄5月初先為工作飛往紐約,結束後再悄悄回到韓國,明(9日)將以「DJ KOO」身分在韓國全州某飯店舉辦泳池DJ秀。