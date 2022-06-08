鐵哥花14天騎完16條自行車路線，期間與各地景點合照做紀錄。（羅博原提供／謝佳潾屏東傳真）

鐵哥花14天騎完16條自行車路線，期間與各地景點合照做紀錄。（羅博原提供／謝佳潾屏東傳真）

鐵哥花14天騎完16條自行車路線，期間與各地景點合照做紀錄。（羅博原提供／謝佳潾屏東傳真）

鐵哥花14天騎完16條自行車路線，期間與各地景點合照做紀錄。（羅博原提供／謝佳潾屏東傳真）

今年觀光局推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」，全台僅8人完成任務，屏東東港民宿業者「鐵哥」羅博原就是其一。（謝佳潾攝）

今年觀光局推出「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」，全台僅8人完成任務，屏東東港民宿業者「鐵哥」羅博原就是其一，他花14天騎完16條自行車路線，也在1072公里的騎程中充實領騎實力，不畏疫情衝擊，為事業闖出另一片天。

羅博原熱愛騎單車，朋友都稱他「鐵哥」，4年前他返鄉開民宿，除以單車為主設計外，還免費提供單車給房客騎，去年則直接經營起大鵬灣單車站並推出單車漫遊小旅行，不再局限於房客，而是要讓更多喜歡騎車的人可以透過單車認識東港的美。

「鐵哥」的領騎專業，也深獲鵬管處肯定，雙方時常合作大鵬灣的單車導覽遊程，不過羅博原不安於現狀，他認為單車旅遊具有深度、環保、健康等優勢，推廣層面應該要很廣，而不是只有東港大鵬灣，因此他參加由觀光局推出的「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」。

「Go Bike TAIWAN 玩騎認證」是觀光局以環島路網為主幹路網，結合地方特色推出的16條自行車路線，分為海型、河岸型、田園型、環山型、山岳型及離島型等6類，車友只要在今年1月3日到4月30日騎完就能獲得地圖徽章認證，而據觀光局統計，雖有1400人參加，但僅8人完成任務。

羅博原不負「鐵哥」美譽，只花14天就完成任務，總計騎了1072公里，他說，這趟旅程在大家看來也許是個壯舉，但對他而言是充實之旅，他在騎程中除看到各地美景外，也學到規畫行程的要領，對他的領騎及單車旅遊推廣，都給予很大的幫助。

羅博原指出，觀光局給了路線，但要怎麼騎是自己要規畫的，所以他在這14天學到許多，他也了解到，公部門提供資源後，如何結合實務需業者自行努力，他在騎完1072公里後，在與遊客導覽大鵬灣外，也能分享其它15條自行車路線，讓旅客知道他的專業度。

此外，他還能幫遊客客製化屏東以外的單車遊程，羅博原開心道，之前有遊客詢問能否規畫3天2夜花東單車行，而今他不僅有能力完成，也因他騎過、所以知道如何調整路線把最好的呈現出來。他發現，疫情下旅宿業不好經營，但單車小旅行影響不大，是另一商機。