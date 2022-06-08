台驊投控（2636）5月合併營收29.52億元，月增10.05％、年增10.95％，創同期新高；前五月合併營收157.85億元、年增48.71％，其中海運業務突破百億元，達117.91億元、年增69.7％，占集團營收74.7％。

台驊表示，隨著上海6月復工復產，加上電商進入年中618購物節，預期大陸內貿運輸將率先加速恢復至封控前的運行狀態。

在海運部分，SCFI運價指數自5月中旬止跌回升，美國商品消費依然強勁，美西勞工目前暫停談判，若美西罷工成真，使運價重演去年飆風，將對減緩港口擁堵作業造成更大壓力。

至於空運市場，隨著各國逐步鬆綁邊境管制，上海復工拉貨力道開始增強，航空運能逐步恢復，出口艙位需求提升，預期運價仍將維持高檔。

台驊前五月合併營收157.85億元，其中海運業務營收117.91億元、年增69.7％，集團營收占比74.7％，其次為內貿物流營收10.34億元、年增24.1％，空運業務營收23.99億元、年增3.8％，集團營收占比15.2％。