環境永續可說是近年全球都關注的主題，而臨近電商618年中慶，又是民眾血拼網購的時候，但每每網購必定產生不少包材廢物，而阿里巴巴集團旗下的淘寶天貓及菜鳥物流，近日就發起數項綠色低碳活動，希望借助2022年天貓618理想生活狂歡季活動，攜手商家及消費者，助力推動綠色消費，因此今年特別推出了基於綠色消費的互動平台「綠動樂園」，正式在淘寶APP上線。

消費者只要在淘寶天貓購買打標綠色商品、選擇「簡單包裝」等，都可以從「綠動樂園」獲得相應數量的「小綠花」，隨後即能用「小綠花」兌換環保商品，如全屋綠色節能家電和綠色有機食品等，或參與綠色公益項目。同時淘寶天貓提出「簡單包裝」的倡議，聯合了P&G、L’Oréal、Estée Lauder、海信、海爾、蒙牛、伊利、Mondelēz、Mars等近40家海內外品牌，推出減少塑料使用、減少油墨印刷、減少包材用料和可重複利用的四種「簡單包裝」形式，購買這些品牌簡單包裝產品的消費者，也可獲一定數量的「小綠花」獎勵。

淘寶天貓618期間，基於綠色消費的互動平台「綠動樂園」正式在淘寶APP上線。（阿里巴巴集團提供）

另外今年淘寶天貓在618期間，消費者購買綠色商品所獲得平台送出的小綠花獎勵，將存儲在「綠動樂園」中，用戶首批更可參與公益行動「綠電小學」，由天貓聯合中華環境保護基金會和阿里巴巴公益基金會，為鄉村學校籌建光伏發電站，通過光伏發電替代傳統火力發電，為校園提供清潔電力，同時也將綠色低碳生活的理念融入校園生活中，傳遞給下一代。至於菜鳥物流也是大陸快遞行業首個線上綠色物流互動社區「綠色家園」，近日更上線「養小雞」互動遊戲，用戶可通過餵養虚拟小雞，獲得綠色能量，兌換權益，在淘寶天貓618期間，綠色家園還將推出618專屬綠色能量回饋，用戶線上下參與快遞包裹回收，均可獲得綠色能量獎勵，兌換實物獎品。