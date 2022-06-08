統一今日召開董事會，向環泥建設與坤慶國際取得統一國際商場23％的持分，意即未來統一將對商場具有主控權，誠品信義店想要續租恐怕相當困難，而走向熄燈的命運。

統一今日公告，董事會向環泥建設、困慶國際取得統一國際大樓地下2層、地上6層商場與地下3層至地下5層的停車場，共22.99％持份，總價金58.97億元。

此外統一同時公告，統一國際大樓3個辦公樓層與30個停車位給環泥建設及坤慶國際，3個樓層建物面積約1994.4坪，30個停車位約472.65坪，總價金約34.9億元。

誠品信義店所在統一國際大樓有7大股東，分別有統一企業占、統一國際開發、統一超商，由羅智先擔任董事長的太子建設約；另有南紡、環泥建設和坤慶國際，而交易案後，商場股東從7位減為5位，統一將掌握商場主導權，意即誠品信義店續租恐怕無望。

對此，統一僅回應，每一家公司都會定時檢視旗下所管理資產的時代意義，以及公司發展方向，所以業主當中，有人對辦公大樓更有興趣，也有人認為商場更符合需求，雙方有意願之下進行資產交換。