資深媒體人鄭弘儀今(8日)在其主持的廣播節目專訪桃園市長鄭文燦，談及年底桃園市長選舉，鄭弘儀問，國民黨日前徵召的前行政院長張善政戰力如何？鄭文燦表示，不需要高估張善政，他對桃園了解非常有限，連結也不深；且張善政畢竟姿態是比較高一點，也大部分透過國民黨主席朱立倫過去的人脈幫他安排拜訪，「他們還是比較迷信拜訪樁腳、拜訪公職」。

鄭文燦今上廣播電台《寶島聯播網》節目「寶島全世界」，被主持人鄭弘儀問及「張善政在桃園的戰力怎麼樣」，鄭文燦表示，不會低估任何人，也不需要高估張善政，因為張善政對桃園的了解程度還是非常有限，連結也不深。

鄭文燦說，主要是國民黨陷入一個提名的亂局，迅雷不及掩耳，直接提名張善政，導致黨內很多人會問為什麼不討論、不溝通、不對話，就直接提名，地方上當然有一股反對朱立倫、抵制張善政的氣氛，這氣氛很明顯。

不過，鄭文燦認為，對他來講，先是守住疫情，接著才是選情，民進黨提名的步調也不會被藍營打亂，一定要到6月底左右，才會展開提名的徵詢或是一些準備工作。

鄭弘儀追問：「藍營整合會順利嗎？」鄭文燦指出，國民黨還要有一番波折，因為張善政畢竟姿態是比較高一點，也大部分透過朱立倫過去的人脈幫忙安排拜訪，那些也都是屬於政壇裡面老一代的政治人物。

鄭文燦強調：「我看他的選法是很傳統，一點都不現代。」直言「他們還是比較迷信拜訪樁腳、拜訪公職」，且以張善政跟朱立倫來講，因為朱上次選總統輸給蔡英文相當多，這幾年也很脫節，跟地方也沒什麼互動，所以鄭文燦覺得要拿朱立倫這個品牌來cover張善政，難度還是很高，因為張善政面貌是比較模糊的。