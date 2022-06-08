《空軍雜誌》（Air Force Magazine）6日報導，智庫專家警告，中國大陸的無人機製造能力不斷增強、有望奪取俄羅斯在亞洲和非洲的市場，加上中方缺乏對客戶的管制，將導致大量無人機流入市場，而美軍因應此類威脅的能力還「差遠了」，就算擁有高功率干擾器也將防不勝防。

美國空軍大學（Air University）附設智庫「中國大陸航太研究院」（China Aerospace Studies Institute）院長穆瓦尼（Brendan Mulvaney）表示，中國大陸無人機的成本較低，且缺乏對客戶的管制，將導致任何有意瞄準美國的國家或組織，都有機會獲得大量無人機，並在各種時間或地點發動攻擊，是他「最害怕的事情之一」。

穆瓦尼認為，就算美軍的高功率干擾器能解決大量廉價無人機，也無法保證其有辦法提供全方位的防護；就像近期烏克蘭軍方使用的無人機，便對裝備更好、資金更多的俄軍造成巨大影響。

美國「國防分析研究所」（Institute for Defense Analysis）的馬科夫（David R. Markov）則指出，得益於與俄羅斯國防工業的多年合作，中國大陸軍事技術已相當進步，並認為其無人機可能在中亞、南亞、東南亞、非洲等市場取代俄羅斯，很快就會成為讓美軍頭痛的問題，強調在因應無人系統問題上，美軍還「差遠了」。

外界普遍認為，在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭西方全面制裁之下，將導致其國防工業陷入供應鏈危機，因為該國製造的武器裝備中，許多仍採用西方電子零件；這也導致部分俄製武器使用國可能倒向中國大陸，因為俄羅斯數年內將難以保證設備或零件供應，許多國家又無法或不願採購西方武器。