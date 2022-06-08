總統蔡英文4日上午造訪彰化基督教醫院，未料下午就爆發白色巨塔風波，百大名醫皮膚科主治醫師邱足滿與耳鼻喉科權威的丈夫蕭信昌先後出來指控遭霸凌逼離職，引發軒然大波。就有網友挖出去年醜聞爆發後，醫護獻花力挺院長影片，但內容卻被諷刺「史上最尷尬」。

去年10月，百大名醫、眼科主治醫師陳珊霓率先發難，貼出公開信，控訴遭不當對待、針對性逼迫離職，隔月周刊更大爆院長陳穆寬，包括一天掛名17場手術、性騷擾護理師以及霸凌、羞辱數名資深醫師等多項醜聞。

彰基自去年起就不斷傳出醜聞，由百大名醫、眼科醫師陳珊霓率先發難，其後周刊也爆出一連串關於院長陳穆寬的爭議，院方事後拍攝一支醫護力挺陳穆寬影片，卻遭網友嘲諷「史上最尷尬」。(圖／影片截圖)

彰基則在一個月後，也就是12月中，由手術室醫護領協拍攝一支力挺陳穆寬的影片，表示大家都很重視團隊與夥伴，感情也非常好，強調院長對待同仁都非常和藹可親，只有受過院長協助、愛戴，沒有看過院長不當對待下屬過，最後則由全體同仁一同獻花給陳穆寬。

如今這段影片也因邱足滿指控，被PTT鄉民挖出，不少人也紛紛留言：「史上最尬影片」、「不看還好，一看尷尬爆表」、「我到底看了什麼」、「每個人動作跟表情都超僵硬」、「還沒看過其他醫院幹一樣的事」。

邱足滿4日發出公開信後，6日已離職的丈夫蕭信昌也出面，直接點名陳穆寬就是背後主事者，原先默不作聲的彰基，終於在昨(7日)反駁，強調都是不實指控，揚言要走法律途徑，成為各說各話的羅生門。