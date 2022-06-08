momo購物網宣布攜手人氣品牌小米開設「小米官方旗艦館」，明起（9日）到21日期間祭出「小米開館慶」，小米掃拖機器人 2 Pro、Xiaomi空氣淨化器 4和年度最夯的智慧環境管家Xiaomi 空氣循環淨化器均享網路獨家優惠，momo小米官方旗艦館全館再加碼推「5折爆品」、「下單即抽小米掃拖機器人 2」、「消費滿額送小米行動電源3快充版與Redmi Buds 3」、「登記送momo幣」等四大好康優惠，預計將帶動銷售較去年同期成長60%。

小米官方旗艦館登陸momo購物網，推出小米掃拖機器人 2 Pro，618獨家活動價7295元。（momo購物網提供）

為了歡慶momo購物網「小米官方旗鑑館」開幕，「小米開館慶」期間眾多指定熱銷商品將祭出限時優惠，活動期間享5折搶Redmi 10、小米手環 6、下單即抽小米掃拖機器人 2，還有消費滿萬元送小米行動電源 3 快充版、滿1萬5000元再贈耳機 Redmi Buds 3，更享加碼回饋滿3000元登記送 $300 momo幣、滿8888元送618 momo幣以回饋長期支持的消費者。