宅神朱學恒。（資料照片）

陳時中造成的民怨是否有外溢效應？國民黨台南市議員謝龍介認為「有」，宅神朱學恒認為，「我們一定打到最後一兵一卒」、「守住這片家園」，「我反民進黨我驕傲！」他也會堅持到改變的一天！

謝龍介今（8）日在朱學恒網路直播中表示，他每天在基層，看到民眾過去把選票投給民進黨，受到委屈的時候再到他的服務處，聽到真的很無奈，可是不能不幫他！但是綠營會挾著龐大的行政資源，掌握媒體話語權，這是「不對稱戰爭」。並且，現在走出去，大家都急著跟熱鍋螞蟻，都是在問如果長輩、孩子確診要怎麼辦？

朱學恒強調，他相信科學，政府不要拿假數據來唬爛，「我不信！」「我不會被異端邪說欺騙」，「我們一定打到最後一兵一卒」，今天如果連推翻民進黨的信心都沒有，那就那裡輕鬆哪裡去。只要站在這片土地上，就有責任、勇氣和膽識，守住這片家園。不能再讓不科學的異端邪說一天一天侵蝕知識。

他說，現在台灣確診數字多難看，這不是我們愛的台灣，「你要怎麼奪回你的國家？」就是靠一票一票、一句一句，在網路上遇到塔綠班，迎頭痛擊，去辯論政策錯誤，迎頭痛擊執政黨，每罵一句，就往前一分，一分一分地贏，不要放棄！

朱學恒直言，年輕人可以被說服，現在有過得比較好嗎，薪水有調升嗎？房價還是很高。如果不能威脅執政黨，讓他戰戰兢兢，執政黨又怎會以大家的利益為利益？如果只是「選民」，永遠沒機會；要變成獨立自主的「公民」，才有機會！

朱學恒最後說，他就是「反民進黨」，「我反民進黨我驕傲」，要堅持到改變的一天！