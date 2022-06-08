買房加買車位能解決租車位問題，但若買到雷車位那真的是哭笑不得，有名男子就在臉書分享，他表示買了大樓新房，把自家小車停進車位後，竟然發現兩邊出門都打不開，分別被柱子與牆壁擋住，無法下車的窘境，讓他上網哀號求救該怎麼辦。

一名男子在臉書社團「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文，他表示近期買了大樓預售屋，也已經交屋了，但是他在使用地下停車場的車位時，發現車子停進去車位後，兩邊的車門打不開，並表示一邊車門被柱子擋住，另一邊車門則被牆壁擋住，經反映給建商經理，對方則向他表示「我們的東西『尺寸』沒有問題」，沒辦法處理，因此他上網求問「這算瑕疵嗎？」，請教網友該怎麼辦。

男子買了大樓預售屋，銷屋後把車子停進車格後，竟發現兩邊車門打不開，無法下車。（翻攝自臉書買房知識家 買房賣房攏滴+）

貼文一出，網友紛紛留言表示「換小一點的車」、「努力的把車靠右側停，然後再從駕駛座擠下來」、「換掀背車可以從後面開」、「笑死，這個建商厲害」、「找看看停車場有沒有紅牌重機跟他商量能不能換位」、「可以換敞篷車，不然就是改鍘刀氏車門」、「考慮換高級一點有遙控功能的車，可以遙控車子出來跟進去的」。

原PO也在貼文留言處解釋「車位是18號，車停進去，駕駛座開門會被牆壁擋住、副駕駛座會被車道柱子擋住，如果車頭停進去，19號的車尾會擋住駕駛座開門，如果車頭朝外面車道的話，要停到門能開，三分之一引擎室會在車格外面壓到車道」。

不過有內行網友表示查看出為平面圖，並認為「建築法規有規定車位設置，寬度2.3公尺的『小車位』不得連續設置，鄰牆也不得設置小車位，法院也有判例」、「停車位規格有寬225公分和250公分兩種標準，不是隨便劃設就可以當停車位賣的」、「圖左下角有圖示，這是250 X 550的車位，圖是沒問題的，可以去現場量是否實際尺寸變了」。