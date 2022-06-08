防疫保單之亂，已確定部份產險公司「前途堪憂」。中華信評8日公布，和泰產險、新安東京海上、兆豐產險等3家產險公司，因防疫保單相關理賠造成資本水準削弱，和泰產險評等調降一級至「twAA-」，3家產險公司都同時被置入「信用觀察負向」名單。

這是台灣產險業歷史上，第一次肇因單一事件引發眾多業者評等調整的案例。中華信評是所有台灣產業公司的授予評等機構，繼7日發布首份整體產險業報告，分析防疫保單對資本的危及，8日就大動作發布個別產險公司的評等更動報告，一次發出3家公司的評論分析。

以和泰產險為例，是第一家因防疫保單事件導致長期發行體信用評等與財務實力評等被調降一級，中華信評分析師藍于涵指出，中華信評先前評估和泰產險的資本水準「非常強」等級，經過目前與未來的防疫保單相關理賠，將使公司資本水準下滑到「強」的等級，下滑幅度不算小。

中華信評認為，防疫保單理賠已對和泰產險的資本水準產生「重大不利的影響」，進而使得整體信用結構下降一個評等級距。中華信評預估，在和泰產險的防疫保單理賠總額可能高達新台幣40億元情境下，將導致該公司的總調整後資本大幅降低。

至於上述三家同時列入「信用觀察負向」名單，中華信評表示，因為確診人數可能將居高不下，防疫保單理賠也尚未到高峰，未來幾季的時間，三家公司維持整體信用品質的能力，「存在高度不確定性」，一旦發生驟增的防疫險理賠案件可能會對三家公司的流動性產生負面影響。

不過，中華信評認為，各公司將採取行動來維持充足的流動性，以支應保單理賠給付。又如兆豐產險，為兆豐金控集團中的重要策略性子公司，因此兆豐金控的潛在支持，可望部分抵銷資本水準下滑對該公司整體信用結構造成的負面影響。