女星郭亞棠從主持電玩遊戲出道，後來轉型為本土劇演員，作品有《嫁妝》、《大時代》和《多情城市》，而她16年前參加節目的截圖，近日在臉書「爆廢公社二館」掀起討論，被網友評論臉型有變；對此郭亞棠承認那是她，也透露矯正過牙齒和打肉毒，才影響到臉型。
有網友近日在臉書社團「爆廢公社二館」PO一張16年前中視節目《我的秘密情人》的截圖，表示照片中的19歲素人女孩「郭賴晏」很眼熟，結果被眼尖的網友發現是本土劇女星郭亞棠，引起驚呼：「怎麼可能，臉完全不像」、「臉型差蠻多的」、「原來她有這種過去？」
消息很快就傳到郭亞棠耳裡，她昨（7日）在臉書表示，大半夜收到朋友傳來的訊息，有種想大笑的感覺，「嘿對……是我本人！」同時針對網友質疑的臉型不同做出說明：「沒有削骨啦！就是拔了智齒、整了牙外加大打肉毒而已。」
文章一出，許多死忠粉絲紛紛留言認證：「多年多年以前，第一次碰到漾漾合作case時候，她就長這樣惹，美人底，個性又自然好相處」、「我就認識你18年了可以確定你沒整形」、「從小美到大～越來越美」。
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