基隆市國立海洋大學驚傳教授長期霸凌博士生。海大機械與機電工程系特聘教授林資榕被爆，長期辱罵、毆打學生，更要求同居，將對方當作傭人使喚，博士生經5年凌辱決定休學、揭發惡行。校方調查後只懲處林停聘2年，引發議論。

據《鏡週刊》報導，博士生碩士畢業前，因崇拜林資榕，選其擔任指導教授，未料，惡夢從某一次討論論文開始，林不知為何，突情緒失控朝博士生揮拳，導致他右臉紅腫、右耳瘀血一整個月。

博士生為了學歷不敢吭聲，從此之後，林資榕只要不滿便會拳腳相向，甚至某次2人討論科技部研究經費計畫時，林因不滿博士生擬的內容，在其他學生面前呼他巴掌，更踩踏已噴飛在地的眼鏡。目擊現場學生不忍，暗中錄音，更向博士生喊話下次一定要閃開，但博士生依舊為了學位繼續吞忍。

沒想到，林資榕變本加厲，前年10月因自己身體不適，竟要求博士生搬到其租屋處同住，幫忙洗衣服、量血壓、掃地等，並不定時動粗。直到去年4月，博士生因沒將圍巾送洗被痛罵後，終於忍不住，決定休學向校方檢舉。

博士生去年9月向校方指控遭林資榕施暴，海大成立小組調查，最後報告列出7大罪狀，包括掌摑損壞眼鏡、當眾毆頭、指甲抓脖、抓頭撞白板、麥克風丟擲、惡言辱罵及強迫同居。系、院教師評審委員會，認為證據確鑿，建議校方依《教師法》解聘，但校教評會最終只停聘2年，引發討論。

對此，海大僅回應，本校知悉事件後，即依校園霸凌事件處理流程進行校安通報，並依法成立調查小組，啟動調查程序，積極處理，此案目前仍在處理程序階段，已將本校教師評審委員會議的決議發函通知雙方當事人，同時亦將會議結果陳報教育部，後續學校將會遵照教育部指示，辦理後續相關事宜。