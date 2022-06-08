根據中央流行疫情指揮中心統計，目前長新冠門診收案者大約只有破百例，依確診總數來說比例算低，但北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰質疑中央說法，「光我的門診就有幾十個了，全國會只有破百例嗎？」，直言長新冠的比例沒有那麼低。
蘇一峰8日在臉書提出三問，質疑中央低估長新冠患者人數，一是長新冠不用通報也沒有診斷碼，是要如何統計全國的數量呢？其次，自己的門診就有幾十個了，全國會只有破百例嗎？最後則是長新冠全世界平均發生率是43%，結果台灣只有萬分之一？
蘇一峰不解為何中央統計長新冠患者人數僅有百餘例，也揶揄「台灣奇蹟！長新冠只有萬分之一！」、「台灣奇蹟拿去投稿頂尖期刊好了」。
根據指揮中心統計，長新冠門診收案個案大概破百例，醫療應變組副組長羅一鈞今天表示，以上百萬的個案數來說，比例算低，由於有6個月的觀察期，是否後續的個案有比較多的醫療需求，還需要再追蹤。
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