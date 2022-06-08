美國總統拜登上個月亞洲行，出訪韓國和日本，強化與兩國半導體合作。台積電今（8日）召開股東會，有小股東憂心此舉是否會影響到台積電，董事長劉德音回應，美國的目的並非超越台積電，而是保障美國科技與貿易成長，因此不用太擔心。

拜登5月亞洲行出訪日韓，首站抵達三星電子的晶圓廠，之後又宣布加強與兩國的半導體研發和製造合作；此外，日媒曾報導，美、日兩國都因擔心對台灣過度依賴，雙方將深化半導體供應鏈，合作生產2奈米製程晶片。

針對此事，有小股東擔心可能會威脅台積電，台積電董事長劉德音在股東會表示，美國近期拜訪日、韓，討論多方面的合作，並不是要超越台積電，美國跟台積電還是有很多合作，包括貿易、制裁、半導體供應鏈等等，都有做相同的討論。

劉德音續指，美日韓合作主要是保障美國貿易和科技方面的成長，台灣絕對是一部分，尤其台積電也是美國半導體產業的一部分，很多客戶也都在美國，所以樂見更多合作。

另外，日、美將合作生產2奈米製程晶片，劉德音說，台積電也在發展2奈米製程，英特爾也在發展，這方面並不會特別擔心，且台積電2奈米一些良率數據都已經相當不錯了，美日現在談合作，應該是希望有個備案。