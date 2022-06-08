影》小客車疑天雨路滑 擦撞山坡側翻90度

桃園市8日下起傾盆大雨，有輛黑色小客車沿茶專路往萬壽路二段行駛，疑似因天雨路滑打滑擦撞山坡，車輛呈90度翻覆於車道上。警方獲報到場，駕駛酒測值為0，詳細肇事經過尚有待釐清。

龜山警方表示，38歲郭姓男駕駛於晚間20時15分許，開著黑色小客車沿茶專路往萬壽路二段行駛，疑似因雨天路滑，不慎擦撞路旁山坡導致車輛翻覆，所幸郭男並無受傷，其酒測值為0.00mg／l，詳細肇事經過警方正積極調查釐清中。

警方也呼籲，雨季期間駕駛人駕駛車輛應開啟大燈減速慢行，避免因天雨路滑而發生事故，造成傷亡。

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