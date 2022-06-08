睽違36年的《捍衛戰士：獨行俠》(Top Gun: Maverick)，成為十多年來最受期待的軍事主題電影，它也完美的符合觀眾們的期望，目前是好評不斷，甚至在軍事道具方面，比起前作還更為考就。除了一開始那架虛構的「暗星」(Darkstar)高速實驗機，略為超出現在科技大約5年，其他的飛機都是確實存在的，其中片尾的P-51野馬戰機(Mustang)，那還是真是湯姆克魯斯的個人財產。這部電影出現了4款現實世界的戰鬥機，都是現役機種。

F/A-18E/F 超級大黃蜂(Superhornet)

這是整部電影的最主要戰鬥機，無論是在訓練中還是在執行摧毀目「流氓國家」目標的核設施，都是這型戰機在活躍。與電影呈現的相同， F/A-18E/F是如今美國海軍數量最多、任務最多樣的戰鬥機，幾乎制霸了航空母艦甲板。

過去幾年，F/A-18E/F是五角大廈唯一持續訂購的第四代戰鬥機，因為F-16 和之前的 F-15，都是專門為出口而生產的。其實原本F/A-18E/F的角色是個「墊檔」，因為海軍期待的是F-35C閃電2式海軍型，但是發展與量產的延誤，使F-35C直到現在仍只有少數的中隊具備全面的作戰能力。目前美國海軍有32個 F/A-18E/F 戰鬥機中隊，而F-35C 中隊只有2個，可見在短期內，F/A-18E/F的角色仍然吃重，至少在10年內不會被汰除。

雖然從性能來看，F/A-18E/F顯得平庸，但是比起前輩F-14雄貓戰機(Tomcat)操作成本的昂貴，以及被取消的 A-12 攻擊機相比，F/A-18什麼工作都能執行，而且後續維護成本也相當便宜，使得它有如今的地位。

除了空戰、攔截與對地攻擊以外，超級大黃蜂還有其他角色，以雙座的F/A-18F為基礎而改造的EA-18G 「咆哮者」(Growler)電子攻擊機，成為新一代的海軍電子作戰飛機，目前有13個中隊目前正在運作。甚至超級大黃蜂也可以加裝空中加油套件，為其他的飛機做空中加油的工作，在目前美國海軍還沒有專職的空中加油機之前，先湊合著用。

然而，低成本的F/A-18E/F還是有缺點的，它的短航程尤其受到廣泛批評，700公里的作戰半徑，完全比不上前一代F-14雄貓戰機的950公里，使得美國航空母艦的安全範圍大為縮小，F/A-18—直被批評「短腿」，雖然曾提出加掛適型油箱以增進航程的想法，但沒有真正實踐。

電影中隱諱的說敵人「第5代戰機」其實就是俄羅斯的Su-57，它是繼F-22之後，世界第2款的5代機。(圖/Shutterstock)

Su-57 重罪犯 (Felon)

電影中被稱為敵人的「第五代戰機」，就是俄羅斯的五代戰機Su-57，北約稱為「重罪犯」，顯然是很不友善的外號。

Su-57是蘇霍伊設計局(Sukhoi)的最高傑作，外型上顯然依循著Su-27、 Su-30的經驗而來，具有一個外擴的全動式V型垂尾，以外3維向量噴嘴。另外還有一個特殊的可控前沿邊條翼，起到類似前翼的作用，這些設計都在突顯它的超極動性能。因此在電影中，獨行俠對學員反復強調，超級大黃蜂不要與它進行空戰，因為完全不是對手。

不過， Su-57的研發速度相當的緩慢，最初預計將在 2015 年之前，可以在俄羅斯空軍中完整服役，然而或許受困造價高昂，以及重要電子元件的稀缺，直到2020年，Su-57在俄羅斯的數量可能還不足50架，更別提要出口到其他國家了。

蘇霍伊設計局可能也放棄Su-57的出口，他們在2021年提出了單引擎5代戰機計畫，暫稱為「將軍」(Checkmate)目前還沒有確切的編號，外界猜測它叫Su-75。蘇霍伊希望以比較廉價的單引擎5代戰機增加數量以及打開出口。

F-14雄貓戰機有著獨特的可變後掠翼設計，相當有科技感，但複雜的構造也成了後勤的惡夢。(圖/美國海軍)

F-14 雄貓 Tomcat

作為 1986 年《捍衛戰士》首集電影的大明星，F-14被廣泛認為是美國有史以來最具標誌性的海軍戰鬥機，它龐大的機身與獨特的可變翼設計，令人感覺既豪邁又有科技感。它的外型令人印象深刻，以致於1982年日本科幻動畫《超時空要塞：馬庫羅斯》(Macross)，當中的VF-1女武神戰機(Valkyrie)就以F-14為靈感來源。

F-14問世於1970年，是格魯曼公司(Grumman)的最高傑作，雖然氣動力外型非常優異，但是它的TF-30引擎表現並不好，推力不夠足，而且在劇烈氣流變化中容易熄火，一直要到1990年以後，超級雄貓計畫的改良，換裝通用動力F110引擎才徹底解決。但是由於冷戰後美國軍事預算縮小的關係，「雄貓21世紀」改進計畫被取消了，使得F-14早早在2006年完全從美國海軍退役。

由於1986年《捍衛戰士》中， F-14的飛行畫面令人印象深刻，因此在續集製作時，即使F-14早已退役多年，編導仍然想辦法讓F-14出現在《捍衛戰士：獨行俠》裡，這件事在2019年初被確知，因為航空迷發現電影劇組借調了博物館中的F-14，在機堡裡拍攝，甚至吊運到航空母艦上。在《捍衛戰士：獨行俠》確實有一段F-14重出江湖的劇情。

目前在世界上，還操作F-14的空軍，是被美國視為流氓國家的伊朗，因此這部電影的打擊對象是誰已經不言而喻。 其實伊朗的F-14機隊也是一段傳奇，據伊朗的說法，在兩伊戰爭期間，F-14創造了80多個擊墜紀錄，有好幾名飛行員成為空戰王牌。

F-35C還需要更多的數量與磨合，才能達到完整作戰能力。(圖/美國海軍)

F-35C 閃電II( Lightning II)

F-35C是海軍型的聯合打擊戰機，它特別不利的地方在於它的產量必定是3種F-35當中最少的，因為多數國家會採用空軍型F-35A，有些需要垂直起降需求的國家會購買F-35B，但是F-35C是專門供給美國超級航空母艦起降的，而世界上也只有美國有10萬噸位的超級航艦。

雖然如此，F-35C終於仍然在2019年完成第1個作戰中隊的初始作戰能力，剛好是在第一支《捍衛戰士：獨行俠》預告片發布前不久，因此它是否會出現在電影中也受到討論。不過，最終它在電影中的「戲份」，只限於經典的開場場景中。

電影有提到為何不派出F-35C出戰的原因，理由是「對手使用GPS 干擾器」。會阻止F-35C發揮作用。雖然不太準確，但也在某方面反映了目前F-35C還不具備完全作戰能力的現實，目前只有2個中隊的F-35C僅具備「初始作戰能力」，也就是只能勝任比較單純的任務，不適合執行高強度或中等強度的任務。而且仍然存在近800處性能缺陷，仍在修改當中，預計要到2020年代後期，才能達到完整戰鬥能力。