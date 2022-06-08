女星歐陽娜娜是人氣星二代，父親是歐陽龍、母親是傅娟，和另外兩名姊妹歐陽妮妮、歐陽娣娣從小就特別受矚目，而她長年學音樂的才女氣質和甜美外型，更讓她近年在演藝圈發展順遂；最近歐陽娜娜卻被大陸網紅批人氣慘跌，還點出3大關鍵，昨（7日）她曬出一段2分鐘影片反擊，享受地說「就這麼簡單」。

近期大陸有一個微博網紅製作一支影片，敘述歐陽娜娜如何形象崩壞，標題更聳動地寫著，「清純少女崩壞史：年少成名的大提琴美少女為何變成觀眾眼中茶味滿滿、乾哥哥好多的崩壞女星？參加真人秀節目潮流合伙人、嚮往的生活爭議多」；影片中點出歐陽娜娜人氣慘跌的3大關鍵，包括浮誇演技、和男性相處無分寸及歌曲抄襲風波。影片曝光後迅速引起討論，網友反應也都很兩極。

歐陽娜娜被質疑正在崩壞。(影片/ 取自《鳳凰說》YouTube)

而歐陽娜娜本人在7日上午曬出一段從小學習大提琴，到世界各地比賽的畫面，過程中直言，「2歲的我還不知道生命中會有大提琴，22歲的我知道大提琴會陪我一輩子」，更補充表示，「感謝大提琴讓大家認識了我」；從這段話中，得知歐陽娜娜沒有忘了初衷，雖然很多人質疑她當藝人就不拉琴了，但她解釋拉琴是她一輩子會做的事情，但不是唯一會做的事。

歐陽娜娜不覺得自己踏入演藝圈後，每一個決定有愧對自己，隨著影片也用文字簡述她的態度，「追求簡簡單單的熱愛，從大提琴開始，愛上從古典到流行的無界魅力」，最後似乎在對質疑聲浪反擊，「嗯，00後的熱愛公式，就這麼簡單」。