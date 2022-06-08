全球通訊領導品牌華為不斷致力於智慧終端體驗的開拓與創新，旗下經典旗艦穿戴系列HUAWEI WATCH GT高品質的工藝設計、專業運動健康模式和強勁續航力等功能，受到廣大花粉所喜愛。HUAWEI今（8）宣布進階版的 HUAWEI WATCH GT 3 Pro除了原本GT系列優秀的基因，更升級兩大運動內建模式：包括：1、自由潛水模式：經測試可達30米潛水級防水抗壓，讓熱愛自由潛又忠於時尚的消費者，更能安心探索水下精彩；2、高爾夫模式：專業揮桿資料紀錄，讓揮桿擊球更加得心應手，挑戰自我！

此外，還提供多項專業的健康管理功能，如心率、血氧、睡眠和壓力偵測，是個人專屬的貼心健康管家。HUAWEI WATCH GT 3 Pro更支援超過100項運動模式，讓工作繁忙之餘，不忘運動提升免疫力並提高訓練品質。HUAWEI WATCH GT 3 Pro系列有兩種款式，運動款（曜石黑）／時尚款 （星雲灰），即日起於各大通路開賣。

全新一代HUAWEI WATCH FIT 2 擁有1.74吋AMOLED高解析大螢幕，視覺體驗全面升級；無論是運動鍛鍊、時尚搭配或是約會餐宴，HUAWEI WATCH FIT 2總能「fit」每個瞬間！HUAWEI WATCH FIT 2在台共上市三款材質錶帶、五種顏色，分別是運動款 （幻夜黑、櫻語粉）／時尚款 （星雲灰、月光白）／雅緻款 （冰霜銀），7月1日起開放預購。

華為推出兩款新智慧錶，有五種顏色。（圖／業者提供）

華為技術台灣總代理訊崴技術總經理雍海表示：「為消費者打造極致的全場景智慧生活，一直是我們堅定的目標。繼4月底發表『超級終端』技術帶來的智慧辦公新體驗，今天很開心和大家分享穿戴系列新品HUAWEI WATCH GT 3 Pro以及WATCH FIT 2，相信會提供消費者更進階的運動健康體驗。之後品牌會持續引進更豐富多元的科技新品，請大家拭目以待！」