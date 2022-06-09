烏克蘭農業聯合會副主席馬恰克表示，俄羅斯已從占領的烏克蘭土地上竊取約60萬公噸榖物，其中10萬公噸已經轉送到敘利亞。

路透社報導，烏克蘭農業聯合會（UAC）副主席馬恰克（Denys Marchuk）告訴電視台，烏克蘭將就遭竊穀物和農家財產遭到破壞，對俄羅斯提出賠償要求。

馬恰克說：「俄軍至今已從農產公司竊取大約60萬公噸榖物，送到暫時占領下的克里米亞半島（Crimean Peninsula），然後再運到當地港口，尤其是塞凡堡（Sevastopol） ，接著裝船送往中東。」

他並表示，根據「美國記錄到的」證據，其中約有10萬公噸榖物已轉送到敘利亞。

不過他並未說明進一步詳情，路透社也無法查證真實性。

烏克蘭是世界最大榖物出口國之一，西方國家指控俄羅斯關閉烏克蘭在黑海的港口，製造了全球饑荒的風險。

莫斯科否認對國際糧食危機有責任，將此歸咎於西方實施制裁。（譯者：何宏儒/核稿：張佑之）1110608