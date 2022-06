國民黨主席朱立倫近日在美表示,九二共識是沒有共識的共識,並稱會與北京做「基於原則的接觸」,被解讀淡化九二共識。朱今在美受訪說,九二會談後的共識基本精神就是求同尊異或存異,國民黨仍會秉持這樣的基本態度做兩岸交流。

朱立倫指出,兩岸交往一定要共同都有善意,大家彼此求同存異,而當時在九二會談之後會有共識,基本精神也就是求同尊異或存異,不要把這些爭議繼續擴大,導致什麼事都談不成或什麼事情都沒辦法交流,這才會有所謂九二共識的開始,國民黨還是會秉持這樣的基本態度做兩岸交流。

但朱立倫仍強調,國民黨現在是在野黨,所能做的是社會力的交流,就是包含文化、宗教、學術、商業、城市等所有民眾關心議題的交流。

至於是否認為陸方應該對台釋出善意、減少壓迫,朱立倫說,國民黨這樣的立場從來沒有改變,就像軍機擾台等,任何陸方對台強硬做法、手段,都只是激起台灣民眾反感,這些都不應該發生,或在這時候干擾民心。

朱立倫重申,兩岸應透過溝通對話交流,就是要大家提升善意,求同存異,甚至進一步相互尊重。

國民黨駐美代表處晚間揭牌復設(美國時間8日早上),美國國務院也派代表與會。朱立倫致詞時高喊「We are here. We are Back. KMT come back.」,重返華府讓全世界看到國民黨捍衛中華民國與民主自由的決心,讓大家認同國民黨。

朱立倫表示,這次到華府,美國國會、學界、智庫都分別接見,可感受到美方對台灣的支持,也都表達重視台灣安全的議題,國民黨也堅定表達捍衛台灣的決心,尤其國民黨是創建中華民國的政黨,一定守護中華民國、民主自由與台灣。