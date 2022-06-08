台積電在日本九州熊本縣設廠，近期開出大學畢業月薪28萬日圓（約新台幣6萬元）的條件徵才，部落客「日本人的歐吉桑」則觀察到，台積電提出的薪資報酬引起當地很大迴響，甚至有人願意考慮搬去熊本發展。

日本知名半導體產業觀察家Takeshi Hattori今年2月在推特指出，台積電與SONY的合資公司已經開始徵才，開出大學畢業月薪28萬日圓（約新台幣6萬元）、碩士32萬日圓（約新台幣7萬元）、博士36萬日圓（約新台幣8萬元），外加4個月年終獎金的薪資待遇。

「日本人的歐吉桑」8日在臉書發文指出，2024年台積電要進去日本熊本，保證大學畢業的工程師薪資是28萬日圓，應徵大概1200個人，讓很多日本人的網友誇獎這待遇，也開始認真考慮搬過去熊本縣。

「日本人的歐吉桑」解釋，因為台積電開出的薪資，跟日本平均薪資比起來相當高，熊本薪資平均大概20萬日圓左右，而且物價很便宜，更有日媒報導稱28萬日圓是打破常規的好待遇，也看好台灣半導體產業的發展。

不少網友也討論起日本人能否勝任台積電的工作，「TSMC工作很累，最勤奮努力的日本人恐怕也受不了」、「要忍受較高工時與枯躁環境，那要看看日本年輕人能否接受」、「他們大概只能找當地住九州的人吧，關東關西等根本沒人想去鄉下」、「日本社畜文化適合台積電」、「日本人超適合、哈哈」、「台灣輪班星人VS日本工作文化，這是矛盾大對決吧」。