儘管通膨飆升，但為維持經濟成長力道，泰國央行政策委員會8日決議，基準1天期附買回利率停留在0.5％，但7位委員有3位支持升息1碼。泰國5月通膨年率由4月的4.65％狂升到7.1％，遠超出央行1％－3％目標。