通膨飆升仍不動搖 泰國央行決議按兵不動 00:082022/06/09 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管通膨飆升，但為維持經濟成長力道，泰國央行政策委員會8日決議，基準1天期附買回利率停留在0.5％，但7位委員有3位支持升息1碼。泰國5月通膨年率由4月的4.65％狂升到7.1％，遠超出央行1％－3％目標。 美擬取消部分對中關稅 陸專家：迫於通膨 不調整沒法交代 美經濟最可能軟著陸 過渡期應有耐心 葉倫直言 美國高通膨率令人無法接受 #通膨 #泰國央行 #狂升 #動搖 #決議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 通膨觸頂 聯準會鷹派有望鬆動 04:102022/06/07 投資理財 《金融》通膨、利率後市 匯豐銀這樣看 11:482022/06/08 財經 《電子零件》國巨決議配息10元 現金減資2成 11:082022/06/08 財經 美財長力挺拜登政策 稱投資再生能源可抑制通膨 14:392022/06/08 國際 《國際經濟》經濟增長估腰斬 世銀：停滯性通膨恐將全球推入衰退 10:482022/06/08 財經 專家傳真－庶民最為期待的感受是抑制通膨 04:102022/06/07 專題周報 《國際經濟》菲國5月物價飆升 創3.5年新高 11:482022/06/07 財經 確診遺體沒說24hr火化？他重拳出擊貼出立院1決議 網全驚呆 22:262022/06/07 政治 通膨隱憂盤旋 台股又陷窒息量 04:102022/06/08 財經要聞 蔡英文為何喊每年漲基本工資？她揭真相：年輕人也不滿了 08:462022/06/08 政治 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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