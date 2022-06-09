大陸國務院總理李克強8日主持召開國務院常務會議表示，經濟下行壓力依然突出，各地要推動穩經濟政策再細化、再落實，確保第二季經濟合理增長，穩住經濟大盤。

大陸央視報導，會議指出，要進一步擴大對外開放，在落實已推出穩外貿、穩外資政策同時擴大支持，協調解決外貿、外資企業復工達產、項目建設等困難。會議強調，要高效統籌防疫和經濟社會發展，各地要以「時不我待」的緊迫感推動穩經濟政策再細化、再落實。

會議指出，近期國務院派出督察組，對12個省穩增長、穩市場主體、保就業展開專項督查。從督查情況來看，多數地方推出配套措施，幫助推動經濟運行走俏因素增多，市場信心增強。但有些地方存在政策落實不到位、「一刀切」、亂收費、亂罰款等問題。

會議要求，地方確保夏糧顆粒歸倉，保障煤炭電力穩定供應，支撐物價穩定。進一步暢通交通物流，解決好復工不達產、不協同問題。

對於穩經濟一籃子措施，地方、部門尚未推出配套政策、實施細則要盡快推出。對督查發現的問題要盡快整改到位。

穩外貿、穩外資方面，要對出口退稅信用好的企業，階段性實行三個工作日內退稅到位，擴大優質產品進口，加快提升港口裝卸轉運和通關效率，保持國際產業鏈、供應鏈穩定，並研究階段性減免港口相關收費。

同時，積極吸引外商投資，打造市場化、法治化、國際化營商環境，擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。